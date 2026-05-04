A Asti si è tenuto un evento dedicato alla salute del cuore, promosso dall’ASL. Durante l’iniziativa, gli esperti hanno spiegato come modificare gli stili di vita possa contribuire a ridurre il rischio di infarto improvviso. Sono state illustrate anche le ultime innovazioni tecnologiche utilizzate nella diagnosi delle malattie cardiache. La giornata ha coinvolto un pubblico interessato a conoscere strumenti e comportamenti utili per la prevenzione.

? Cosa scoprirai Come possono gli stili di vita prevenire un infarto improvviso?. Quali nuove tecnologie mediche stanno cambiando la diagnosi cardiaca?. Perché l'ipertensione e il diabete aumentano il rischio di morte?. Chi sono gli esperti che guideranno il confronto ad Asti?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 10:30 presso il polo universitario Astiss. Domenico Caponi responsabile elettrofisiologia ASL AT parteciperà ai lavori. Focus su ipertensione, diabete, obesità e rischi genetici per i cittadini. Spazio finale per domande dirette degli astigiani agli specialisti presenti. Sabato 9 maggio alle ore 10:30, il polo universitario Astiss ospiterà un incontro fondamentale sulla prevenzione cardiaca organizzato dalla Fondazione Astigiana per la Salute del territorio insieme a Utea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuore e prevenzione: l’appuntamento ad Asti con gli esperti dell’ASL

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