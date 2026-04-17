Appennino via libera ai piani per Parma Est | 4 milioni per servizi e sviluppo

Nel versante appenninico, sono stati approvati piani per il territorio di Parma Est con un finanziamento di quattro milioni di euro. I fondi saranno destinati a migliorare servizi sanitari, scolastici, sociali ed educativi, oltre a introdurre nuovi servizi di prossimità. La finalità dichiarata è quella di contrastare lo spopolamento e potenziare l’attrattività delle aree montane.

Sanità, scuola, interventi sociali ed educativi e nuovi servizi di prossimità per contrastare lo spopolamento e rafforzare l’attrattività dei territori montani. Sono questi i pilastri delle strategie per l’Appennino modenese e l’Appennino Parma Est, che hanno ottenuto il via libera dalla Cabina.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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