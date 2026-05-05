Prevalle fermato spacciatore | sequestrate 28 dosi di cocaina

Nella provincia di Brescia, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo sospettato di spacciare droga in pieno giorno. Durante l’operazione sono state sequestrate 28 dosi di cocaina e trovati altri materiali legati all’attività illecita. L’indagine ha anche portato alla scoperta di una rete di distribuzione che coinvolgeva alcuni punti della zona, tra cui un’area vicino a via Bonsignori. La vicenda prosegue con approfondimenti investigativi.

? Cosa scoprirai Come faceva lo spacciatore a operare in pieno giorno senza paura?. Chi gestiva la rete di distribuzione che coinvolgeva via Bonsignori?. Perché le segnalazioni dei residenti sono arrivate solo ora ai Carabinieri?. Come cambierà il controllo del territorio dopo questo sequestro di cocaina?.? In Breve Spaccio avveniva in via Bonsignori con continui passaggi di clienti durante il giorno.. Intervento dei Carabinieri della Stazione di Nuvolento dopo segnalazioni dei residenti locali.. Il Comune ha comunicato l'operazione tramite i propri canali social ufficiali.. Indagini in corso per verificare legami del fermato con reti criminali a Prevalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevalle, fermato spacciatore: sequestrate 28 dosi di cocaina Porto di Gioia Tauro, scoperti e sequestrati 248 kg di cocaina purissima Notizie correlate Spacciatore arrestato in paese: aveva in macchina 70 dosi di cocainaIl giovane pusher, residente a Trento e domiciliato a Roma, è stato bloccato durante un controllo: sequestrati anche 415 euro in contanti... Spacciatore bloccato nel parcheggio con 49 dosi di cocainaNel pomeriggio di domenica 3 maggio le Volanti alla Besurica in quanto veniva segnalata da un residente una persona sospetta a bordo di...