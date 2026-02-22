Spacciatore arrestato in paese | aveva in macchina 70 dosi di cocaina

Un uomo è stato arrestato in paese dopo che la polizia locale ha trovato 70 dosi di cocaina nel suo veicolo. L’uomo viaggiava verso il centro di Ospitaletto e è stato fermato per un controllo. La sua condotta nervosa ha attirato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di ispezionare l’auto. Durante la perquisizione, hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta nel veicolo. La scena si è conclusa con il suo fermo e il sequestro della droga.

Il giovane pusher, residente a Trento e domiciliato a Roma, è stato bloccato durante un controllo: sequestrati anche 415 euro in contanti Protagonista un giovane albanese di 22 anni, residente a Trento e domiciliato a Roma, arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto mentre il ragazzo transitava lungo la strada proveniente da Travagliato. Dopo l'alt, il suo comportamento agitato ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione del veicolo. All'interno sono state trovate 70 bustine di cocaina, per un peso complessivo di 76 grammi, già confezionate e pronte per la vendita.