Malagò in corsa per la presidenza FIGC? L’ex numero uno del Coni esce allo scoperto | ecco cosa ha detto

L'ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, precisando che la candidatura sarà valida solo in determinate condizioni. La sua partecipazione alla corsa per la presidenza non è ancora confermata, ma si è espresso chiaramente riguardo alla sua volontà di presentarsi solo se le circostanze saranno favorevoli. La decisione arriva dopo settimane di speculazioni sul suo possibile coinvolgimento.

di Francesco Spagnolo Malagò resta in piena corsa per la presidenza della FIGC, ma da parte sua c’è la volontà di correre solamente in un caso. Ecco tutti i dettagli. Il panorama sportivo italiano si trova a un bivio decisivo dopo l’addio di Gabriele Gravina alla FIGC. In questo clima di incertezza, il nome di Malagò è emerso come il perno attorno a cui potrebbe ruotare la ricostruzione dell’intero sistema calcio. Durante la sua partecipazione al podcast «Sette Vite», condotto da Hoara Borselli, l’attuale Presidente del CONI ha affrontato con estrema chiarezza le voci che lo vorrebbero alla guida della Federcalcio. Il punto fermo da cui parte Malagò è il rispetto delle procedure e dei ruoli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò in corsa per la presidenza FIGC? L’ex numero uno del Coni esce allo scoperto: ecco cosa ha detto Abete esce allo scoperto: «Io nuovo presidente della FIGC? Un problema che non mi pongo». Ecco cosa ha dettodi Luca FiorettiAbete allo scoperto: le riflessioni del dirigente sulle dimissioni presidenziali e sulle riforme utili per riuscire a ricostruire... Figc, Clemente Mastella: «Le dimissioni erano inevitabili. Malagò? Ex numero uno del Coni è perfetto»Clemente Mastella, oltre che attuale sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia ha una certa familiarità con il mondo del pallone. Temi più discussi: La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc; Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Successione Gravina: Malagò sfida Abete per la Figc. Programmi, date e percentuali del voto; Malagò contro Abete: la corsa alla Figc è iniziata. Malagò e la corsa alla presidenza Figc: Cosa manca al calcio italiano? Devo essere molto corretto...Il presidente del Coni ha parlato in esclusiva al podcast Sette Vite di Hoara Borselli del suo possibile futuro da numero uno del calcio in Italia ... corrieredellosport.it Figc, Malagò è il candidato della Lega Serie A per la presidenza. In corsa anche AbeteSono 18 le preferenze per l’ex numero uno del Coni. Il presidente della Lega Dilettanti: Parlare prima di programmi poi di candidati, non basta una persona per risolvere i problemi del calcio ... adnkronos.com La partita per il futuro della Figc potrebbe essere a quattro. Ai nomi di Malagò e Abete si aggiungono quelli di Albertini e Tommasi - facebook.com facebook Malagò ha poi aggiunto: "Innanzitutto tengo a chiarire che io non mi sono candidato. Non ho fatto alcun passo formale in questo senso. Alcuni rappresentanti della Lega di Serie A mi hanno chiesto un eventuale disponibilità. x.com