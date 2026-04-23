Legnano ha perso ieri un imprenditore di ottant’anni, molto noto in città. Era appassionato di Palio e coinvolto in attività di volontariato e sport. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La sua figura aveva radici profonde nel tessuto locale e la sua morte è stata annunciata ufficialmente questa mattina. La città si prepara a ricordarlo nei prossimi giorni.

Legnano, 23 aprile 2026 – Imprenditore, uomo di Palio, impegnato in varia misura nel mondo del volontariato e dello sport, è scomparso ieri a ottant’anni Norberto Albertalli. Come imprenditore era diventato presto noto in campo internazionale per la pellicceria che porta il suo nome, fondata nel 1973 con il fratello Ruggero: nel 1996 era stato anche nominato presidente del Mifur, la più importante fiera internazionale del settore, incarico che aveva ricoperto a lungo. https:www.ilgiorno.itlegnanocronacapalio-di-legnano-terrazza-grattacielo-lombardia-qsyg5auk La passione per il palio e gli altri ruoli. Capitano della contrada San Magno, aveva vinto il Palio del 1971 per poi diventare Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade ed essere insignito del Collare d’oro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano piange Norberto Albertalli, l’imprenditore amante del Palio e re della pellicceria

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