Presentata la prima Carta delle Sfogliatelle

È stata presentata la prima “Carta delle Sfogliatelle”, un documento che raccoglie informazioni sulla storia di questo dolce. La sfogliatella ha origini nel XVII secolo, nel Convento di Santa Rosa di Conca dei Marini. La ricetta fu portata a Napoli nel XIX secolo da un pasticciere che trasformò un’osteria di via Toledo in un punto di riferimento per questa specialità. La sua versione moderna deriva da questa rivisitazione.

L'origine della sfogliatella risale al XVII secolo nel Convento di Santa Rosa di Conca dei Marini, la ricetta fu poi portata a Napoli nell'800 da Pasquale Pintauro, che trasformò l'osteria in via Toledo in un tempio della pasticceria, assottigliando la sfoglia e creando la versione che conosciamo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate SfogliateLab e Cantina Tizzano presentano la prima “Carta delle Sfogliatelle”SfogliateLab, il tempio della sfogliatella guidato dall’estro di Vincenzo Ferrieri, annuncia una partnership d’eccezione con la storica Cantina... "Segreti e sfogliatelle": al Teatro delle Arti di Salerno va in scena "Poveri Ciechi"Venerdì 24 aprile, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro delle Arti di Salerno ospiterà la rappresentazione teatrale "Poveri ciechi!". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cartone e carta al posto dell’alluminio di Tetra Pak con Sterilgarda; [FIRST LOOK] Mother Askani – Worst Snap Blog Ever; La Carta del Docente: un bonus che nasconde un compromesso; Tarcento, l’allarme in ufficio postale ferma una truffa affettiva sulle carte prepagate. Napoli. SfogliateLab (di Ferrieri) e Cantina Tizzano presentano la prima ‘Carta delle Sfogliatelle’SfogliateLab, il tempio della sfogliatella guidato dall’estro di Vincenzo Ferrieri, annuncia una partnership d’eccezione con la storica Cantina Tizzano. L ... teleradio-news.it SfogliateLab e Cantina Tizzano hanno presentato la prima Carta delle SfogliatelleSfogliateLab, il tempio della sfogliatella guidato dall’estro di Vincenzo Ferrieri, ha annunciato una partnership d’eccezione con la storica Cantina Tizzano. L’obiettivo? Elevare la sfogliatella da ic ... laprovinciaonline.info LabTv. . Presentata questa mattina al Circolo della Stampa l'edizione 2026 della gara podistica, sulla distanza dei 10 km, “L'Irpinia Corre”. Domenica mattina alle 10 il via all'evento. Si parte da piazza Umberto I ad Atripalda, si raggiunge Avellino e si torna indi - facebook.com facebook Le coppie presenti, quelle assenti, qualche trio e chi si è presentata inaspettatamente da sola x.com