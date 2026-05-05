Premio Vallecorsi la mostra e la performance

Quest’anno sono riprese le iniziative dell’Associazione Amici del Vallecorsi per il Teatro, con una mostra e una performance che si sono svolte recentemente. Queste attività si inseriscono nel calendario dedicato al Premio Vallecorsi, che quest’anno si prepara a bandire la 62esima edizione dello storico premio teatrale per la drammaturgia, prevista per settembre. La manifestazione si svolge in attesa delle prossime selezioni e delle novità legate alla prossima edizione.

Sono riprese anche quest’anno le iniziative dell’Associazione Amici del Vallecorsi per il Teatro, nell’attesa di emettere a settembre il bando della 62esima edizione dello storico premio teatrale per la drammaturgia. Primo evento del 2026, è la mostra a Pescia ’Amore e passione per il teatro del Novecento’ inaugurata il 2 maggio presso il Museo Gipsoteca Libero Andreotti in piazza del Palagio. L’iniziativa coniuga il lavoro dell’attore con la storia del premio tramite l’esposizione delle teste in bronzo realizzate da Jorio Vivarelli e raffiguranti i volti di famose attrici e attori italiani del Novecento. Si tratta di 15 maschere in bronzo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Vallecorsi, la mostra e la performance Notizie correlate “Da Notre Dame a Grease”: a Palomar il vernissage della mostra fotografica con performance liveArezzo, 27 febbraio 2026 – – Racconto, spettacolo e partecipazione si incontrano mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar – Casa della cultura, con il... Sgr tra le migliori aziende italiane secondo Sda Bocconi, sogna il premio Best Performance Award 2026La società riminese entra tra i migliori performer selezionati da Sda Bocconi dopo un processo di valutazione su oltre 950 mila imprese Gruppo Sgr è... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Premio Vallecorsi, la mostra e la performance; La quarta edizione della rassegna La crème de la crème. Premio Vallecorsi, la mostra e la performanceSono riprese anche quest’anno le iniziative dell’Associazione Amici del Vallecorsi per il Teatro, nell’attesa di emettere a settembre il bando della 62esima edizione dello storico premio teatrale per ... lanazione.it