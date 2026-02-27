Mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar, Casa della cultura, si terrà il vernissage della mostra fotografica intitolata “Da Notre Dame a Grease”. L’evento combina racconto, spettacolo e partecipazione, presentando una selezione di immagini che verranno accompagnate da una performance live. L’inaugurazione coinvolgerà il pubblico in un appuntamento che unisce arte visiva e musica.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – – Racconto, spettacolo e partecipazione si incontrano mercoledì 4 marzo alle 21 a Palomar – Casa della cultura, con il vernissage della mostra fotografica “Da Notre Dame a Grease”. L’iniziativa fa parte del calendario di marzo de “Le piazze del sapere”, rassegna dedicata alla promozione della lettura e della cultura, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze, sezione soci di San Giovanni Valdarno, e Bibliocoop. La serata offrirà al pubblico un viaggio dietro le quinte del teatro e del musical, tra immagini, racconti e momenti di spettacolo dal vivo. Al centro dell’incontro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Da Notre Dame a Grease”: a Palomar il vernissage della mostra fotografica con performance live

Da Notre Dame a Grease, mercoledì 4 marzo alle 21 a PalomarArezzo, 27 febbraio 2026 – Da Notre Dame a Grease, mercoledì 4 marzo alle 21 Palomar ospita il vernissage della mostra fotografica con intervista ai...

Leggi anche: Al via la mostra "Notre Dame, le icone contemporanee di Carolina Franza"

Temi più discussi: Torna Notre Dame de Paris, l’opera popolare diventata cult; Dagli Arcimboldi parte #Roadto25Anniversary di Notre Dame de Paris; Notre Dame e San Miniato, il focus dei due restauri alla Palazzina Reale; La Fête du Pain 2025: l'enorme panificio temporaneo che presto tornerà nel piazzale di Notre-Dame a Parigi.

Da Notre Dame a Grease, mercoledì 4 marzo alle 21 a PalomarArezzo, 27 febbraio 2026 – Da Notre Dame a Grease, mercoledì 4 marzo alle 21 Palomar ospita il vernissage della mostra fotografica con intervista ai protagonisti e performance live. Una serata capace ... lanazione.it

Notre-Dame di Parigi risplende: tutte le cose da sapereLa cattedrale di Notre-Dame è il principale luogo di culto cattolico di Parigi, ma sapete com’è oggi dopo il terribile incendio che nell’aprile del 2019 ha semidistrutto uno dei simboli di Parigi e di ... viaggiamo.it

Durante la costruzione della Cattedrale di Notre-Dame, i maestri medievali lasciarono segni nascosti nella pietra. Non si trattava di semplici “firme”, ma di vere e proprie marcature tecniche che indicavano l’équipe di lavoro, la posizione esatta del blocco o la s - facebook.com facebook