Premio speciale della giuria per Perini Navi SY Katana

The Italian Sea Group ha annunciato che il yacht SY Katana, prodotto da Perini Navi, ha ricevuto un premio speciale della giuria durante i World Superyacht Awards organizzati da Boat International. La cerimonia si è svolta di recente, riconoscendo l’eccellenza nella costruzione e nel design dei superyacht. La vittoria si aggiunge alla lista di riconoscimenti ottenuti dal cantiere e dal suo team.

The Italian Sea Group annuncia la vittoria del premio speciale della giuria per Perini Navi SY Katana nella cornice dei World Superyacht Awards organizzati da Boat International. Nell’Arsenale di Venezia, espressione della tradizione navale italiana, crocevia storico tra Oriente e Occidente e sintesi unica di bellezza, SY Katana (nella foto) si conferma riferimento nel panorama della vela. Sintesi compiuta tra ingegneria avanzata e linguaggio progettuale contemporaneo, in continuità con l’heritage Perini Navi, il ketch di 60 metri si distingue per linee esterne dalle proporzioni tese ed eleganti, con uno scafo bianco che richiama i primi yacht a vela del brand, riaffermandone l’identità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio speciale della giuria per Perini Navi SY Katana Notizie correlate "Resurrection", al Rouge et Noir il film che ha ottenuto il premio speciale della Giuria al Festival di CannesIn un mondo in cui l’umanità ha barattato la sua capacità di sognare con l’immortalità, un giovane sognatore intraprende un’odissea onirica... Leggi anche: Premio Film Impresa 2026, 'Passione di famiglia' vince il voto della giuria popolare online Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SY Perini Navi Katana vince il premio speciale della giuria ai World Superyacht Awards; Protezione civile, emessa un'allerta arancio per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico; Piccoli soccorritori crescono: a lezione di vita con la Pubblica assistenza della Spezia; Playoff di A2, la Pumas va alla terza gara contro Correggio. Scudetto: Bassano è la terza semifinalista. SY Perini Navi Katana vince il premio speciale della giuria ai World Superyacht AwardsThe Italian Sea Group annuncia la vittoria del premio speciale della giuria per Perini Navi SY Katana nella cornice dei World Superyacht Awards, organizzati il 2 maggio da Boat International ... pressmare.it Altro premio per Perini navi ’Katana’ il miglior interior designIl Superyacht design festival premia Perini Navi S/Y Katana a Kitzbühel. Il premio Best interior sailing yacht è stato assegnato dalla giuria per la qualità degli interni e la coerenza con cui il ... lanazione.it Si attende ancora la perizia sulla dinamica e sul veliero griffato Perini Navi - facebook.com facebook