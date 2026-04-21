Premio Film Impresa 2026 ' Passione di famiglia' vince il voto della giuria popolare online

Da iltempo.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Dopo il successo della quarta edizione dello scorso marzo, è stato il voto della giuria popolare online a completare il percorso di Premio Film Impresa 2026, assegnando il riconoscimento del pubblico a “Passione di famiglia”, film diretto da Francesco Lama e prodotto da Nucciarte Produzioni per San Lorenzo Group. L'annuncio è avvenuto oggi nel corso di un evento inserito tra le iniziative dedicate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, alla presenza delle delegazioni delle opere finaliste e dei rappresentanti del Premio. “Il voto della giuria popolare online rappresenta ogni anno un passaggio particolarmente...🔗 Leggi su Iltempo.it

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