Il ministro della Difesa ha avvertito che una guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele potrebbe avere conseguenze su scala mondiale se il conflitto si protraesse nel tempo. Ha sottolineato che il rischio non riguarda soltanto aspetti militari, ma potrebbe influenzare vari settori a livello globale. La preoccupazione riguarda la possibilità che una lunga escalation possa portare a sviluppi imprevedibili e di vasta portata.

Il rischio non è solo militare, ma globale. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele potrebbe trasformarsi in una crisi internazionale se il conflitto dovesse durare troppo a lungo. A lanciare l’allarme è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che invita a non sottovalutare le conseguenze geopolitiche ed economiche dell’escalation in Medio Oriente. Secondo il ministro, la priorità resta quella di continuare a cercare una soluzione diplomatica con Teheran, anche mentre la guerra è in corso. Crosetto ricorda che prima dello scoppio del conflitto esisteva una convergenza internazionale piuttosto ampia su un punto: l’ Iran non doveva arrivare al possesso dell’arma nucleare né sviluppare una capacità missilistica a lungo raggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, Crosetto avverte: se il conflitto si allunga diventa un guaio mondiale

Articoli correlati

Guerra Iran, Crosetto: “Conflitto fuori dal diritto internazionale, nessuno può fermare gli attacchi”La guerra contro l’Iran è scoppiata senza che gran parte della comunità internazionale ne fosse a conoscenza e oggi i governi europei possono solo...

Leggi anche: Guerra in Iran: colpita ambasciata Usa a Riad, truppe Israele entrano in Libano. Teheran avverte europei: “Non unitevi al conflitto”

Sesto giorno di guerra, il conflitto si allarga ancora

Approfondimenti e contenuti su Guerra Iran

Temi più discussi: Non siamo in guerra, ma..., Tajani 'avverte' Italia dopo attacco all'Iran; Iran. Tajani e Crosetto riferiscono alla Camera, ‘Il rischio di allargamento del conflitto è concreto’; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, Tajani e Crosetto in Aula: De-escalation è obiettivo primario.

Iran, Crosetto: Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisaGuido Crosetto avverte l'Italia sui rischi della guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele. Bisogna continuare a cercare una soluzione diplomatica con l’Iran. Prima dello scoppio del conflitto, tutti era ... adnkronos.com

Guerra Iran, Crosetto avverte: se il conflitto si allunga diventa un guaio mondialeIl rischio non è solo militare, ma globale. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele potrebbe trasformarsi in una crisi internazionale se il conflitto ... thesocialpost.it

Guerra Iran, cosa rischiano i militari italiani Un drone ha colpito la base italiana a Erbil, nel nord dell’Iraq. Il punto sui nostri contingenti in Medioriente e la sicurezza italiana. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Simona Vasta. Sky Cube, il format di Sky tg24, spie - facebook.com facebook

#piazzapulita Guerra in Iran, Serra: "Tutte le guerre sono di merda, ma questa lo è particolarmente". x.com