Festival+ | l’Unione fa la Musica | all' Auditorium dell' Assunta tornano a Rubano i I concerti dell’assunta 2026

A Rubano, all'Auditorium dell’Assunta, ritorna la rassegna musicale “I concerti dell’assunta 2026” con un nuovo appuntamento settimanale. La serie, organizzata dal Conservatorio “Cesare Pollini”, si svolge nella storica ex chiesa centrale del paese, ora spazio dedicato alla musica. L’evento vede coinvolti studenti e musicisti che si esibiscono in un contesto che unisce tradizione e arte.

Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con la musica del Conservatorio "Cesare Pollini" all'Auditorium dell'Assunta di Rubano per la tradizionale rassegna classica che prende il nome proprio dalla sontuosa cornice in cui è ambientata: l'ex chiesa centrale del paese che è oggi uno spazio esclusivo riservato ad attività culturali, artistiche e sociali. Il cartellone, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale, continua con la serie serale di concerti, ogni venerdì, alle 20.45, fino al 13 marzo (poi, dal 15 ci saranno tre domeniche consecutive, al pomeriggio).

“Al chiaro di luna” all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”Il cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, continua con la serie di concerti serali, ogni venerdì, alle 20.

“I concerti dell’assunta 2026” con “Tu che voli, già spirto beato” all'Auditorium dell'AssuntaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) È...

