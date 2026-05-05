È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del Premio Architettura Toscana del 2026. La decisione riguarda la possibilità di presentare le candidature per questa manifestazione dedicata al settore dell’architettura. La scadenza iniziale era prevista prima di questa proroga, ma ora i partecipanti hanno più tempo per completare le iscrizioni. La data limite ufficiale per la consegna delle domande è stata quindi spostata.

Firenze, 5 maggio 2026 – È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del Premio Architettura Toscana (Pat) 2026. L’iniziativa, istituita con la legge regionale n. 82 del 28 novembre 2016, si conferma come lo strumento principale per mappare e valorizzare la trasformazione del territorio regionale attraverso l'architettura contemporanea. Il Premio, promosso dal Comitato organizzatore composto da Consiglio regionale della Toscana, Ordine degli Architetti Ppc di Firenze, Federazione Architetti Ppc Toscani, Ordine degli Architetti Ppc di Pisa e provincia, Ance Toscana e Fondazione Architetti Firenze, intende, si legge in una nota, “stimolare una riflessione profonda sulla qualità del fare architettura e il contesto ambientale e civile in cui si inserisce”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Architettura Toscana, prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioni

Notizie correlate

Torna Premio Architettura Toscana, iscrizioni fino al 9 maggioFirenze, 6 marzo 2026 – Torna per la quinta edizione il Premio Architettura Toscana, con l'obiettivo di sostenere l'architettura come 'arte sociale',...

Premio Architettura Toscana 2026: aperte le iscrizioni per la quinta edizione nel segno della coralità e della rigenerazioneSono aperte ufficialmente le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) e si concluderanno il prossimo 9 maggio.

Contenuti utili per approfondire

Premio Architettura Toscana, prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioniL'iniziativa si conferma come lo strumento principale per mappare e valorizzare la trasformazione del territorio regionale attraverso l'architettura contemporanea ... lanazione.it

Premio Architettura: termine delle iscrizioni prorogato al 25 maggioFirenze – È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) 2026. L’iniziativa, istituita con la Legge Regionale n. 82 del 28 novembr ... nove.firenze.it