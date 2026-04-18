Studente belga precipita dall’hotel durante una gita scolastica | ricoverato a Brescia non è in pericolo di vita

Un giovane di 18 anni proveniente dalla Belgio è stato ricoverato a Brescia dopo essere caduto dal quarto piano di un hotel al Passo del Tonale durante una gita scolastica. L’incidente si è verificato tra la notte di venerdì 17 e sabato 18 aprile. Secondo quanto riferito, il ragazzo non si trova in pericolo di vita. La dinamica del fatto è ancora oggetto di indagine.

Secondo quanto riferito da Tgcom24, un ragazzo belga di 18 anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile al Passo del Tonale, dopo essere precipitato dal quarto piano dell’albergo in cui alloggiava con altri studenti in gita scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsiFirenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Larve nei dolci distribuiti durante una gita scolastica: scatta la richiesta di controlli sanitari in IrpiniaBambini delle elementari avrebbero consumato prodotti contaminati in una cioccolateria di Avellino: famiglie allarmate, Borrelli annuncia... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tonale, cade dal quarto piano dell’albergo: 18enne salvo per miracolo; Cade in un canalone in Val Paghera, donna ricoverata a Sondalo. Studente belga precipita dall’hotel durante una gita scolastica: ricoverato a Brescia, non è in pericolo di vitaStudente diciottenne in gita cade dal quarto piano di un albergo arrampicandosi sulla grondaia: è salvo ma con diverse fratture ... orizzontescuola.it Studente belga in gita precipita dal quarto piano: usava le grondaie per raggiungere gli amiciL’incidente in Val Camonica, al Passo del Tonale: il 18enne era in albergo con i compagni. Ad attutire la caduta i pannelli solari ... milano.repubblica.it Studente belga in gita precipita dal quarto piano: usava le grondaie per raggiungere gli amici milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Lo studente belga in Valcamonica con la scuola era ubriaco e stava cercando di raggiungere la camera di alcuni amici aggrappandosi alle grondaie. È precipitato sui pannelli solari. Ora è ricoveato al Civile di Brescia facebook