A Prato si sta svolgendo un dibattito tra i candidati in vista delle prossime elezioni, con alcuni che hanno deciso di non partecipare. La loro assenza ha suscitato discussioni sulla gestione amministrativa della città. La mancata presenza di alcuni candidati nel confronto pubblico ha sollevato interrogativi sulla rappresentanza e sul ruolo delle diverse realtà politiche nel processo decisionale locale. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e osservatori sulla partecipazione democratica.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che hanno scelto di non partecipare?. Come influisce la mancata partecipazione sulla burocrazia di Prato?. Cosa differenzia la proposta di condivisione di Targetti da quella di Belgiorno?. Perché il commissariamento rende urgenti le nuove proposte dei candidati?.? In Breve Lunedì 4 maggio 2026 l'incontro si è tenuto presso l'Art Hotel di viale della. Paolo Andrea Sanesi di AttivaPrato ha evidenziato i ritardi burocratici causati dalla non partecipazione. Gianluca Banchelli Matteo Biffoni ed Emilio Paradiso sono rimasti assenti al dibattito. Claudio Belgiorno Jonathan Targetti ed Enrico Zanieri hanno proposto modelli di ascolto e condivisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, sfida tra i candidati: il dibattito sulla partecipazione

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