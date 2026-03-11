Giustizia e referendum | grande partecipazione a Casapesenna per il dibattito sulla riforma

Sabato 7 marzo si è svolto a Casapesenna l’incontro intitolato “Informiamoci” nella sala consiliare dell’Area Pip, dove si è registrata una grande partecipazione di pubblico. Durante l’evento si è discusso di giustizia e referendum, con un intenso confronto tra i presenti sul tema della riforma. L’appuntamento ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati a confrontarsi sulle questioni in discussione.

Si è concluso con un ampio successo di pubblico e un intenso confronto nel merito l'incontro "Informiamoci", svoltosi sabato 7 marzo presso la sala consiliare dell'Area Pip del Comune di Casapesenna. L'appuntamento, dedicato all'approfondimento del prossimo Referendum Costituzionale, ha offerto.