Veneto suppletive | Adinolfi sfida il centrodestra tra dubbi sulla scelta dei candidati e raccolta firme

Marco Adinolfi ha deciso di scendere in campo per le suppletive in Veneto, un gesto che accende le tensioni nel centrodestra, diviso sulla scelta dei candidati. La Lega si trova a dover affrontare dubbi interni e una raccolta firme ancora in corso, mentre i candidati si preparano a presentarsi ufficialmente alla Corte d’Appello di Venezia. La competizione per sostituire i deputati dimissionari Alberto Stefani e Massimo Bitonci si fa più intensa, con le prime manifestazioni pubbliche e i primi incontri tra gli aspiranti.

Suppletive in Veneto: Adinolfi in campo, la Lega tra tensioni e il monito di Gobbo. Le elezioni suppletive in Veneto, chiamate a sostituire i deputati dimissionari Alberto Stefani e Massimo Bitonci, vedono l'avvio ufficiale della campagna elettorale con la presentazione delle candidature alla Corte d'Appello di Venezia. Il presidente del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, si presenta nel collegio di Padova, mentre il centrodestra schiera Alberto Di Rubba a Rovigo e Giulio Centenaro a Padova. La scelta dei candidati, tuttavia, ha scatenato un acceso dibattito interno alla Lega, con critiche alla designazione di Di Rubba, non veneto, e un appello alla fermata di dinamiche considerate dannose da alcuni esponenti del partito.