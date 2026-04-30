Per il ponte del Primo Maggio a Napoli si prevede l’arrivo di circa 500mila turisti, con molte strutture ricettive di Ischia e Procida già esaurite. Secondo l’Osservatorio turistico urbano, si stimano più di 483mila presenze in città per chi si fermerà tre notti. La situazione evidenzia un afflusso record di visitatori, con un grande afflusso di turisti sia in città che nelle isole vicine.

L'Osservatorio turistico urbano stima oltre 483mila presenze per chi resterà tre notti in città per il ponte del Primo Maggio. Parte il Maggio dei Monumenti con aperture straordinarie, mentre sulle isole l'occupazione alberghiera supera il 90%. Napoli si prepara ad accogliere una nuova ondata di visitatori per il ponte del Primo Maggio. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio turistico urbano del Comune, si stima l'arrivo di circa 500mila turisti nel fine settimana: nel dettaglio, saranno 351.731 quelli che soggiorneranno per due notti e 483.731 quelli che hanno scelto di restare tre notti in città. Il dato si inserisce in un trend positivo consolidato: già per il 25 aprile Napoli aveva registrato 514mila presenze, confermando il suo ruolo di destinazione di punta del turismo nazionale.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ponte del Primo Maggio a Napoli: attesi 500mila turisti, Ischia e Procida sold out

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