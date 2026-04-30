Turismo | Genova nella top 30 delle mete per il ponte del Primo Maggio Liguria vicina al sold out
Per il ponte del Primo Maggio, molte località italiane stanno registrando un aumento delle prenotazioni. Tra queste, alcune destinazioni in Liguria si sono posizionate tra le prime 30 mete preferite, secondo i dati raccolti dal portale eDreams. In particolare, la città di Genova si trova in questa classifica, mentre la regione si avvicina al completo esaurimento delle disponibilità per le prenotazioni.
Dove andranno gli italiani per il ponte del Primo Maggio ormai alle porte? Anche in Liguria, cercando la riviera ma senza disdegnare la città, almeno secondo il portale eDreams che ha stilato la classifica delle 30 località che hanno ricevuto più prenotazioni nell'ultimo mese.Gli italiani.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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