Prati dell’Acqua Acetosa partiti gli sfalci ma il parco d' affaccio resta una cattedrale nel deserto

Nel parco d’affaccio Prati dell’Acqua Acetosa sono stati avviati gli interventi di sfalcio dell’erba, mentre alcune aree del parco restano poco accessibili e poco frequentate. L’area è stata oggetto di bonifica ambientale, con l’obiettivo di creare un corridoio verde e uno spazio pubblico aperto ai cittadini. La gestione del parco è stata al centro di discussioni sulla sua riqualificazione e sull’uso pubblico.

Il parco d’affaccio Prati dell’Acqua Acetosa “è il risultato di un grande lavoro di bonifica ambientale che ha portato alla creazione di un corridoio verde, uno spazio pubblico in cui possono nascere legami” ha ricordato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, lo scorso marzo. La condizione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Salto con gli sci, Oslo è diventata una “Cattedrale nel deserto”. Quello degli spalti…La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. "Aviosuperficie, una cattedrale nel deserto"Il futuro dell’aviosuperficie di Torraccia torna a infiammare il dibattito pubblico sammarinese, trasformandosi in uno scontro frontale tra residenti... Contenuti utili per approfondire Tevere, parco d’affaccio dei Prati dell’Acqua Acetosa: per andare in bici bisogna prendere l’autoIl parco d’affaccio dei Prati dell’Acqua Acetosa, realizzato nelle adiacenze del Foro Italico, è stato dotato di una ciclabile che – aveva spiegato Gualtieri – ricongiunge due quadranti della città. romatoday.it Un'oasi naturalistica al posto del campo nomadi e della discarica: è il Parco d'affaccio dell'Acqua AcetosaUn grande Parco d'Affaccio sul Tevere dove prima c'erano un campo nomadi non autorizzato e una discarica abusiva: è il progetto realizzato dal Campidoglio e della Regione all'Acqua Acetosa, fra la via ... video.corriere.it