La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per gli ultimi appuntamenti della stagione, mentre Oslo si presenta come una

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. Come d’abitudine, avremo più di una tappa in Norvegia. Si comincia nel fine settimana del 14-15 marzo da Oslo, dove si competerà in quella che può essere definita “ una cattedrale nel deserto “. Ebbene sì, è doveroso spogliarsi della retorica e restare fedeli all’onestà intellettuale. Si può parlare quanto si vuole dell’ Holmenkollen skifestival, di come sia nato nel 1892 e di quanto sia prestigioso il contesto. Tuttavia, la realtà dei fatti è che, in questo evento, il salto con gli sci ha un ruolo subordinato. Primo, perchè fino al 1932 era semplicemente parte integrante della competizione di combinata nordica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Oslo è diventata una “Cattedrale nel deserto”. Quello degli spalti…

