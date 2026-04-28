Aviosuperficie una cattedrale nel deserto

Il dibattito sull’aviosuperficie di Torraccia riprende a occupare l’attenzione pubblica a Sammarino, con residenti e istituzioni che si confrontano su questioni legate alla sua gestione e sviluppo. La discussione si accende di nuovo, evidenziando divergenze tra chi vive nelle vicinanze e le autorità locali. La questione rimane centrale nel panorama cittadino, senza che si siano ancora trovate soluzioni condivise.

Il futuro dell’aviosuperficie di Torraccia torna a infiammare il dibattito pubblico sammarinese, trasformandosi in uno scontro frontale tra residenti e istituzioni. La recente decisione del Consiglio grande e generale di far slittare l’inizio dei lavori al 31 dicembre, con l’obiettivo di completare l’allungamento della pista a 900 metri e l’asfaltatura entro il 2031, ha scatenato la durissima reazione del Comitato Civico di Torraccia. I cittadini non accettano la giustificazione dei ritardi legati a "procedure tecniche e ricorsi", sostenendo invece che lo stallo sia frutto dell’incapacità della Pubblica amministrazione di rispettare le proprie stesse leggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aviosuperficie, una cattedrale nel deserto" Notizie correlate Salto con gli sci, Oslo è diventata una “Cattedrale nel deserto”. Quello degli spalti…La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. Medioetruria, Menchetti frena ancora: “una cattedrale nel deserto”. Ma c’è chi costruisce e chi preferisce bloccare tuttoSulla stazione dell’alta velocità Medioetruria c’è chi prova a guardare avanti e chi invece tira il freno a mano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Aviosuperficie, una cattedrale nel deserto; Aviosuperficie di Torraccia, il Comitato Civico: Un’altra cattedrale nel deserto a spese della popolazione; Aviosuperficie: Preoccupa il pressapochismo del Governo; San Marino. Aviosuperficie di Torraccia: la proroga dei lavori conferma errori e mancanza di un progetto. San Marino. Aviosuperficie di Torraccia: ”la proroga dei lavori conferma errori e mancanza di un progetto” - facebook.com facebook