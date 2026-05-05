Pratesi torna di scena a La Fabbrichetta di Pistoia

Il 5 maggio 2026, a Pistoia, si è svolto un evento presso il locale La Fabbrichetta, coinvolgendo nuovamente l'artista Pratesi. La città, spesso associata al benessere, si confronta con temi legati alla salute mentale, cercando di promuovere iniziative e momenti di riflessione pubblica. L'incontro ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti locali, con un focus su temi di attualità e benessere psicologico.

Pistoia, 5 maggio 2026 – Pistoia, la città del benessere? Ci si prova, almeno a livello di salute mentale. Dopo il successo ottenuto dall’iniziativa intitolata “ Mindfulness ”, torna la collaborazione tra l’ANSES, l’Associazione Nazionale Stress e Salute presieduta dalla dottoressa Sabrina Ulivi, psicoterapeuta, e La Fabbrichetta, la nuova associazione pistoiese che si occupa di promozione sociale di eventi per la cittadinanza. Il calendario dei mesi di maggio e giugno della Fabbrichetta vedrà la partecipazione di Lorenzo Pratesi, segretario nazionale di ANSES e vice segretario della stessa Fabbrichetta, nella sua veste naturale, ossia quella di regista-attore teatrale con il nuovo corso “ Improvvisa-Mente ”, ossia tecniche teatrali di sopravvivenza quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pratesi torna di scena a La Fabbrichetta di Pistoia Notizie correlate Pistoia, in scena ‘A casa tutti bene’ di Gabriele MuccinoPistoia, 15 febbraio 2026 - Nel cartellone della Stagione di Prosa 2025/26 dei Teatri di Pistoia curata da Saverio Barsanti, arriva sul palco del... Leggi anche: L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a Plures