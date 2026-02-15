Pistoia in scena ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino
Gabriele Muccino porta a Pistoia lo spettacolo ‘A casa tutti bene’ a causa della sua popolarità cinematografica, attirando molti spettatori locali. La rappresentazione si svolge sul palco del Teatro Manzoni, che si prepara ad accogliere due serate speciali, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio alle 20. La scena si anima con attori che interpretano le dinamiche di una famiglia riunita, offrendo un’intensa esperienza teatrale.
Pistoia, 15 febbraio 2026 - Nel cartellone della Stagione di Prosa 202526 dei Teatri di Pistoia curata da Saverio Barsanti, arriva sul palco del Teatro Manzoni, in due uniche date per la Toscana, eccezionalmente infrasettimanali, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio (ore 20.45), A Casa tutti bene, esordio teatrale di Gabriele Muccino, regista e sceneggiatore di punta del cinema italiano, che porta in scena l’allestimento teatrale del suo film del 2018, da cui aveva già tratto, per la TV, una serie di successo. Protagonisti della pièce Giuseppe Zeno e Anna Galiena, alla testa di un cast composto da Alice Arcuri, Ilaria Carabelli, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore, approda al teatro con la sua opera
