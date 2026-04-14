Sagra del carciofo di Cerda concerto de I Made in Italy cover band alla 44esima edizione
Giovedì 23 aprile si terrà il concerto della band cover I Made in Italy, in occasione della 44esima edizione della sagra del carciofo di Cerda. L’evento si svolgerà durante la manifestazione, che da molti anni richiama visitatori e appassionati della tradizione locale. La serata musicale rappresenta uno dei momenti principali della festa, che si protrae nel corso della settimana con altre iniziative e spettacoli.
Giovedì 23 aprile, i Made in Italy Cover Band in concerto alla 44esima edizione della sagra del carciofo di Cerda. Sul palco Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, il maestro Carlo Cirri alle tastiere e Gabriele Buttitta alla batteria, eseguiranno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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