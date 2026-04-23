Poste italiane | lavori negli uffici postali di via Lorenzetti e di Olmo

Poste Italiane ha annunciato la temporanea chiusura degli uffici postali situati in via Lorenzetti e in località Olmo ad Arezzo, a causa di lavori interni programmati. La chiusura interesserà entrambe le sedi e si prevede che durerà per un certo periodo. La comunicazione è stata resa nota oggi, 23 aprile 2026. Nessuna indicazione è stata fornita sulle date di riapertura o sui servizi disponibili durante i lavori.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Poste Italiane comunica che gli uffici postali di via Lorenzetti, 74 e di località Olmo, 83 ad Arezzo, resteranno chiusi per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela dell’ufficio postale di Arezzo 1 in via Lorenzetti potrà rivolgersi presso la sede di Arezzo Centro in via Guido Monaco, 34 aperta dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35, mentre la clientela dell’ufficio postale di Olmo in località Olmo, potrà rivolgersi presso la sede di Arezzo 6 in via Vittorio Alfieri, 6 aperta dalle ore 8.20 alle ore 13.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste italiane: lavori negli uffici postali di via Lorenzetti e di Olmo Notizie correlate Poste Italiane, al via i lavori Polis negli uffici postali di Caulonia e MelicuccoLa continuità del servizio per i cittadini di Caulonia marina sarà garantita presso l’ufficio postale del centro storico, ubicato in via Niutta,... Poste Italiane, negli uffici postali di Avellino e provincia le cartoline per gli innamorati in occasione di San ValentinoPoste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Poste: a che punto sono i lavori negli uffici, paese per paese; Poste Italiane, partono i lavori del progetto Polis nell’ufficio di Pieve di Cento; POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS NELL’UFFICIO POSTALE DI PAGNACCO. Poste: a che punto sono i lavori negli uffici, paese per paeseNel Bresciano 118 uffici postali sono già stati ristrutturati nell’ambito del progetto Polis, altri chiuderanno nelle prossime settimane per il restyling. La ricognizione, paese per paese ... giornaledibrescia.it Poste, nuovi servizi nei piccoli comuni della provincia di Genova. Ecco la rivoluzione in sessanta ufficiIl progetto Polis completato entro l’anno nei centri sotto i 15 mila abitanti. In arrivo anche colonnine per mezzi green ... ilsecoloxix.it Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane avvia una delle più profonde riorganizzazioni degli ultimi anni - facebook.com facebook Il Garante della privacy ha multato Poste Italiane e Postepay per 12,5 milioni di euro per il trattamento illecito dei dati di milioni di utenti x.com