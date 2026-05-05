Posta | dal 2026 la prioritaria esce dal servizio universale

A partire dal 2026, la prioritaria uscirà dal servizio universale, modificando così le condizioni di spedizione per chi acquista online. Questa decisione comporterà cambiamenti nei costi delle consegne e influenzerà i servizi postali che fino a ora usufruivano di tariffe calmierate. La novità riguarda principalmente le spedizioni prioritarie, che non saranno più garantite dal servizio universale, portando a un aumento delle tariffe per alcuni servizi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi delle spedizioni per chi acquista online?. Quali servizi postali perderanno la tariffa calmierata dal 2026?. Perché le associazioni dei consumatori temono un rincaro immediato?. Come cambierà la spedizione internazionale senza l'uso del francobollo?.? In Breve Associazioni come Codacons e Adiconsum temono rincari e ritardi nelle consegne.. E-commerce e piccoli commercianti rischiano costi maggiori per spedizioni Posta1.. Spedizioni internazionali Postapriority richiederanno obbligatoriamente il passaggio in ufficio postale.. La proroga dell'incarico a Poste Italiane scade il 31 dicembre 2036.. Dal 1° maggio 2026 la posta prioritaria esce dal perimetro del servizio universale, con un cambiamento che tocca direttamente i costi e le tempistiche delle spedizioni in tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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