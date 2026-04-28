Poste addio dal 1° maggio alla posta prioritaria

Dal primo maggio, il servizio di posta prioritaria sarà sospeso. Secondo quanto comunicato da Adiconsum, questa decisione comporterà un aumento delle tariffe e un allungamento dei tempi di consegna. La modifica riguarda esclusivamente il servizio di posta prioritaria, lasciando invariati gli altri tipi di spedizione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni alla base di questa scelta.

LA NOVITÀ. Adiconsum: «Con questa novità cambieranno le tariffe e i tempi di consegna saranno più lunghi. Ripercussioni negative anche per e-commerce e venditori». Dal prossimo 1° maggio la posta prioritaria uscirà dal perimetro del servizio universale, segnando un cambiamento rilevante per cittadini, imprese e commercio online. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, comporterà secondo Adiconsum, un possibile aumento dei costi e tempi di consegna più lunghi rispetto agli standard attuali. A lanciare l’allarme sono diverse associazioni dei consumatori – tra cui Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Codacons e altre sigle della Federazione nazionale – che sottolineano le ripercussioni negative della misura.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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