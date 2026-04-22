Servizio Universale Poste Italiane cambia dal 1° maggio | addio anche a Posta prioritaria e Paccocelere

Dal 1° maggio, Poste Italiane apporterà modifiche al proprio Servizio Universale, includendo la sospensione di alcuni servizi storici come Posta prioritaria e Paccocelere. La decisione interessa le modalità di consegna e i servizi disponibili per i clienti, che dovranno adattarsi alle nuove offerte. Questi cambiamenti riguardano anche altre variazioni nelle modalità di invio e ricezione delle raccomandate e dei pacchi.

Dal 1° maggio Poste Italiane dice addio ad alcuni servizi storici con cambiamenti nel Servizio Universale. La principale novità è l’esclusione della Posta Prioritaria: non saranno più garantiti tempi di consegna rapidi. Modifiche anche per Posta1, Posta1Pro, Postapriority e Paccocelere internazionale, che escono o vengono ridimensionati nel nuovo assetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Servizio universale delle Poste, cambia tutto dal 1° maggio 2026: le novitàDal 1° maggio 2026 Poste Italiane entra in una nuova fase: il nuovo contratto di servizio in vigore fino al 2036 modifica in modo significativo le... Poste Italiane, svolta storica dal 1° maggio 2026: meno lettere, più pacchiDal 2026 il servizio postale italiano si trasforma: meno lettere, più pacchi e una revisione profonda del Servizio Universale per adattarsi al boom... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Poste Italiane, Slc: Servizio universale a rischio; Poste Italiane, cosa cambia dall’1 maggio 2026: addio a questi servizi; Poste Italiane, che cosa cambia: addio ad alcuni servizi e nuovo Servizio Universale – LMF; Poste, Del Fante: Utile solido, onere Stato fermo a 262 milioni. Servizio Universale, Poste Italiane cambia dal 1° maggio: addio anche a Posta prioritaria e PaccocelereDal 1° maggio Poste Italiane dice addio ad alcuni servizi storici con cambiamenti nel Servizio Universale. La principale novità è l’esclusione della Posta Prioritaria: non saranno più garantiti tempi ... fanpage.it Servizio universale delle Poste, cambia tutto dal 1° maggio 2026: le novitàCircolano meno lettere e più pacchi e Poste Italiane si adatta: come cambia il Servizio Postale Universale dal 1° maggio 2026 ... quifinanza.it Al via in Commissione le audizioni su rinnovo Servizio Universale #Poste. Un’eccellenza da tutelare puntando su territorialità e dipendenti. Insieme al Governo Meloni difendiamo la gestione pubblica e proponiamo l'azionariato per i lavoratori. Segui i lavori: x.com : intervista di oggi a Il Dubbio “Bisogna tenere insieme crescita, innovazione e coesione sociale”. Dall’intervista una linea netta: partecipazione economica, difesa del Servizio Universale e attenzione a non scaricare i costi delle riorg - facebook.com facebook