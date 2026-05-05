Post sisma in arrivo 12 milioni per riqualificare scuole e palestre

Dopo il recente sisma, sono stati assegnati circa 12 milioni di euro a Falconara Marittima per interventi di riqualificazione di scuole e impianti sportivi. La somma, stanziata dal commissario per la ricostruzione, è destinata a migliorare le condizioni degli edifici scolastici e delle strutture sportive della zona. I fondi sono stati annunciati in un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sui tempi di intervento.

FALCONARA- Sono circa 12 milioni di euro le risorse destinate a Falconara Marittima per gli interventi su scuole e impianti sportivi, stanziate dal commissario per la ricostruzione post sima Guido Castelli. Gli edifici coinvolti rappresentano una parte significativa del patrimonio scolastico e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Dalla Cabina di coordinamento Sisma arrivano 12 milioni per le scuole e gli impianti sportivi di FalconaraFALCONARA MARITTIMA – La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un importante pacchetto di interventi a favore del Comune di Falconara Marittima,... Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Superbonus addio, in arrivo 1,3 miliardi per la ricostruzione; Ricostruzione post sisma, approvato un nuovo pacchetto di interventi: le novità per l'Umbria; La mostra per i 100 anni de La Vita Cattolica arriva a Gemona; Chiesa del Baraccano. Pronti tre milioni per il restauro: Lavori nel 2027. Ricostruzione post sisma, il confronto in Commissione sia l’inizio di una svolta veraLo auspicano i consiglieri Pezzopane e Romano: dopo 17 anni la ricostruzione privata, dopo la fine del Superbonus, continua a registrare rallentamenti evidenti ... ekuonews.it Ricostruzione post sisma. Più di un milione e mezzoSono in arrivo per la città 1,6 milioni di euro dai fondi per la ricostruzione post sisma. Sono destinati a cinque diversi interventi per i quali il Comune aveva presentato istanza al Commissario ... lanazione.it Oggi ho incontrato Alessandro Gentilucci, nuovo Presidente della Provincia di Macerata È stato un confronto costruttivo e molto operativo sullo stato della ricostruzione post sisma che riguarda la Provincia: un programma da circa 140 milioni di euro, con interv - facebook.com facebook A Pinzano al Tagliamento, sede del Decimo cantiere della ricostruzione post sisma del 6 maggio 1976, abbiamo onorato chi contribuì a rialzare il Friuli, insieme a tanti alpini, ai vertici ANA - con il presidente nazionale Sebastiano Favero - e al Ministro Luca Cir x.com