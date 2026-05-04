Dalla Cabina di coordinamento Sisma arrivano 12 milioni per le scuole e gli impianti sportivi di Falconara

La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato al Comune di Falconara Marittima. La somma sarà utilizzata per interventi di messa in sicurezza, miglioramento e riqualificazione delle scuole e degli impianti sportivi presenti in città. La decisione riguarda specificamente il patrimonio scolastico e sportivo del territorio.

FALCONARA MARITTIMA – La cabina di coordinamento Sisma ha approvato un importante pacchetto di interventi a favore del Comune di Falconara Marittima, destinato alla messa in sicurezza, al miglioramento e alla riqualificazione del patrimonio scolastico e sportivo cittadino.Le risorse approvate.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di... ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sisma 2016, Cabina di coordinamento: 1,299 milioni per il recupero di due chiese a Camerano; Terremoto, nuovo pacchetto di provvedimenti dalla Cabina di coordinamento; Sicurezza nei luoghi e locali pubblici: verso il convegno del 29/06; Ok al superamento del Superbonus: Completeremo migliaia di cantieri. Terremoto, nuovo pacchetto di provvedimenti dalla Cabina di coordinamentoLa Cabina di coordinamento sisma ha approvato un pacchetto di provvedimenti che segnano una svolta decisiva - sottolinea la Regione Umbria - nella ricostruzione post-sisma 2016 e 2023, con particolare ... ansa.it Olimpiadi 2026, al via la Cabina di Regia sanitaria in coordinamento permanenteL'assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha proposto la Cabina di Regia ha aggiunto: Così pronti a gestire ogni eventuale criticità. Presidio costante, risposta immediata ... quotidianosanita.it Le immagini ma anche i suoni. Il merci a Ronco Scrivia dalla cabina della Pilota nel 1996. Video di Rinaldo Portalupi #trains #treni #ferrovie #railfanning #railwayphotography #trainspotting #railfans - facebook.com facebook