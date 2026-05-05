Post dal tenore antisemita da esponenti dell' Anpi | Vanno espulsi dall' associazione

Un cittadino di Cesa ha segnalato alla Polizia, all’Anpi, al Ministero dell’Interno, all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla fondazione Cdec la presenza di post con contenuti antisemiti pubblicati da alcuni esponenti dell’Anpi locale. La nota ricorda che i messaggi diffusi sui social contenevano frasi considerate offensive e discriminatorie. Le autorità competenti stanno valutando le azioni da intraprendere in merito alla vicenda.