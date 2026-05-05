Post dal tenore antisemita da esponenti dell' Anpi | Vanno espulsi dall' associazione
Un cittadino di Cesa ha segnalato alla Polizia, all’Anpi, al Ministero dell’Interno, all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla fondazione Cdec la presenza di post con contenuti antisemiti pubblicati da alcuni esponenti dell’Anpi locale. La nota ricorda che i messaggi diffusi sui social contenevano frasi considerate offensive e discriminatorie. Le autorità competenti stanno valutando le azioni da intraprendere in merito alla vicenda.
Post dal tenore antisemita da esponenti dell’Anpi di Cesa. E’ questa la segnalazione di un cittadino cesano che ha scritto una nota all’Associazione Nazionale Partigiani, al Ministero dell’Interno, all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla fondazione Cdec.Nel mirino alcuni post sui.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, l'Anpi: «Da tempo deriva estremistica esponenti comunità ebraica». La replica: Eitan Bondi non è nostro iscritto
Colleferro. “Our Colours”. A Palazzo Morandi dal 4 al 19 Aprile la mostra collettiva organizzata dall’Associazione “La Via dell’Arte”COLLEFERRO – L’associazione culturale “La Via dell’Arte”, con il patrocinio del Comune di Colleferro, presenta la mostra collettiva d’arte “Our...