Spari al corteo del 25 aprile l' Anpi | Da tempo deriva estremistica esponenti comunità ebraica La replica | Eitan Bondi non è nostro iscritto
Durante un corteo del 25 aprile si sono verificati degli spari, provocando grande preoccupazione tra i partecipanti. L'Anpi ha commentato la situazione, affermando che da tempo si osserva una deriva estremistica e intimidatoria da parte di alcuni rappresentanti della comunità ebraica. In risposta, un portavoce ha precisato che un determinato individuo coinvolto non è iscritto all’associazione. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità.
«Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma». Cosi' l'Anpi in una nota. «In passato più volte dirigenti nazionali Anpi hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie dalla sigla GSE (Gruppo Sionistico Giovanile) e da altre sigle. Ma se dalle parole si passa alle pistole cambia tutto». L'Anpi chiede «alla magistratura non solo di appurare l'esistenza di eventuali mandanti dell'aggressione armata avvenuta a Roma, ma anche di aprire un'inchiesta su tali presunti gruppi paramilitari presenti nella Comunità ebraica romana».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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