Spari al corteo del 25 aprile l' Anpi | Da tempo deriva estremistica esponenti comunità ebraica La replica | Eitan Bondi non è nostro iscritto

Durante un corteo del 25 aprile si sono verificati degli spari, provocando grande preoccupazione tra i partecipanti. L'Anpi ha commentato la situazione, affermando che da tempo si osserva una deriva estremistica e intimidatoria da parte di alcuni rappresentanti della comunità ebraica. In risposta, un portavoce ha precisato che un determinato individuo coinvolto non è iscritto all’associazione. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità.