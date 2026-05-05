I carabinieri hanno arrestato un uomo nel centro di Porto Torres, trovandolo in possesso di droga e due coltelli. Durante un controllo di routine, i militari hanno perquisito lo zaino dell’uomo, trovando sostanze stupefacenti. La polizia ha anche rinvenuto i coltelli nascosti tra gli effetti personali. L’arrestato è stato portato in caserma, mentre proseguono le indagini per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

? Cosa scoprirai Cosa hanno trovato i Carabinieri nello zaino dello spacciatore?. Come sono stati scoperti lo scambio di droga e i coltelli?. Quanto materiale stupefacente è stato sequestrato nella casa dell'uomo?. Chi dovrà affrontare le sanzioni amministrative dopo l'arresto?.? In Breve Perquisizione domestica ha rivelato altri 250 grammi di marijuana oltre allo zaino.. Sequestrati tre coltelli e contanti durante il controllo in Corso Vittorio Emanuele II.. Acquirente segnalato alla Prefettura di Sassari per sanzioni amministrative.. Udienza di convalida degli arresti domiciliari fissata per martedì 5 maggio 2026.. I Carabinieri della Radiomobile di Porto Torres hanno arrestato un uomo in flagranza per spaccio di stupefacenti e possesso di armi bianche nel pomeriggio del 3 maggio, durante un controllo su Corso Vittorio Emanuele II.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Torres: arrestato spacciatore con coltelli e droga in centro

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