Nella giornata di ieri, lungo la strada Flaminia a Spoleto, le forze dell’ordine hanno fermato un giovane di 27 anni, di nazionalità albanese. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di droga, che è stata sequestrata. Inoltre, il ragazzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L’arresto è avvenuto sul posto, e le autorità hanno confermato il sequestro di cocaina.

Un giovane di 27 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dalla polizia di Spoleto dopo un controllo stradale lungo la Flaminia che ha portato al sequestro di cocaina e alla sua immediata ospedalizzazione. Durante l’intercettazione del veicolo, il conducente ha ammesso di aver ingerito un involucro di droga poco prima dell’incontro con gli agenti, rendendo necessario l’intervento urgente del personale del 118. Il controllo sulla Flaminia e il ritrovamento nel vano motore. L’operazione della polizia è scattata a seguito di un atteggiamento sospetto manifestato dal ventisettenne mentre percorreva la strada statale. Una volta proceduto alla perquisizione dell’auto, gli agenti hanno individuato un contenitore fissato sotto il cofano, precisamente nel vano motore, dove erano nascoste 34 dosi di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, blitz sulla Flaminia: arrestato spacciatore con droga nel motore

Can Yaman arrestato per droga

Frana sulla Flaminia, stop al traffico fra Terni e SpoletoSpoleto (Perugia), 29 gennaio 2026 – Resterà chiusa fra Terni e Spoleto “almeno per tutta la giornata” del 29 gennaio la strada statale 3 Flaminia...

Lanciano: blitz nel quartiere, spacciatore arrestato e 153 controlli.Lanciano, operazione di controllo nel quartiere Santa Rita: una denuncia e un impegno costante per la sicurezza Un’ampia operazione interforze ha...

Frana sulla Flaminia, stop al traffico fra Terni e SpoletoSpoleto (Perugia), 29 gennaio 2026 – Resterà chiusa fra Terni e Spoleto almeno per tutta la giornata del 29 gennaio la strada statale 3 Flaminia interessata da una frana in prossimità della frazione ... lanazione.it

Emergenza frane, stop al traffico sulla FlaminiaSPOLETO - Resterà chiusa «almeno per tutta la giornata» del 29 gennaio la strada statale 3 Flaminia interessata da una frana in prossimità della frazione di Strettura, nel comune di Spoleto. Lo ha ... ilmessaggero.it