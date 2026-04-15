Nella zona boschiva di Orsenigo, la Polizia ha intercettato e arrestato un uomo di 47 anni, cittadino marocchino irregolare, coinvolto in attività di spaccio di droga. L’operazione è scaturita da un inseguimento tra agenti e soggetto, culminato con il suo fermo. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Squadra Mobile di Como ha messo fine alle attività di un uomo di 47 anni, cittadino marocchino irregolare, che utilizzava i sentieri boschivi di Orsenigo per gestire lo spaccio di stupefacenti. L’operazione, avvenuta nella tarda serata di ieri, 14 aprile 2026, si è conclusa con l’arresto del sospettato dopo un inseguimento a piedi iniziato nel cuore della zona verde. Il dispositivo investigativo è scattato in seguito a una serie di monitoraggi effettuati nelle aree limitrofe, con particolare attenzione ai movimenti del quarantasettenne tra Castelmarte e le zone boscose dei comuni vicini. Le segnalazioni riguardavano un costante viavai di persone nelle aree di Albavilla e Anzano del Parco, dove il soggetto, muovendosi con un’auto, fungeva da punto di riferimento per i consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento nei boschi di Orsenigo: arrestato spacciatore con droga

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