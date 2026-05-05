Durante una conferenza stampa, l'allenatore del club ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del tecnico che ha guidato la squadra alla vittoria del campionato portoghese. Ha detto che ha capito l'identità del club, le esigenze dei tifosi e la pressione dell'ambiente. La dichiarazione è stata fatta in seguito al successo ottenuto nel torneo nazionale.

Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo Nico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A Giudice Sportivo Serie A: una giornata di squalifica per Tomori, due per il ds Sogliano! Le decisioni dopo la 35ª giornata Juventus, retroscena Spalletti: ha fatto questo discorso alla squadra dopo il deludente pareggio col Verona! Cosa ha detto Infortunio Messias, tegola per il Genoa: stagione finita per l’attaccante rossoblù.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Porto, Farioli elogiato da Villas-Boas: «Ha compreso la nostra identità, le esigenze dei nostri tifosi e la pressione del nostro ambiente»

Notizie correlate

Usa-Iran, per Ghalibaf la porta non è chiusa: “L’America ha compreso la nostra logica, ora guadagni la nostra fiducia”Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf non chiude la porta a nuovi negoziati Usa-Iran dopo il round non conclusivo di...

Farioli stavolta ha vinto, in Portogallo elogiano la solidità del suo PortoFrancesco Farioli è andato via dall’Italia prima ancora che l’Italia decidesse se prenderlo sul serio (peggio che con De Zerbi).

Altri aggiornamenti

Porto, ecco Farioli: le prime foto con Villas-Boas e tutti i dettagli del contrattoFarioli era libero da maggio, quando aveva rescisso il contratto con l’Ajax, con cui ha mancato la vittoria in Eredivisie nonostante un ampio vantaggio a cinque giornate dal termine. In precedenza ... corrieredellosport.it

Farioli stavolta ha vinto, in Portogallo elogiano la solidità del suo PortoFarioli, tecnico italiano scuola De Zerbi, ha vinto il campionato con il Porto e si è commosso al centro dello stadio ieri sera. ilnapolista.it