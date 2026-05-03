Nel corso di una recente competizione in Portogallo, la squadra allenata da Francesco Farioli ha ottenuto una vittoria. La sua gestione del Porto ha ricevuto recensioni positive, con particolare attenzione alla solidità della formazione. Farioli, italiano, aveva lasciato l’Italia prima che si prendessero decisioni ufficiali sul suo eventuale coinvolgimento in altre squadre.

Francesco Farioli è andato via dall’Italia prima ancora che l’Italia decidesse se prenderlo sul serio (peggio che con De Zerbi). Ha fatto il giro lungo, quello che da noi spesso v iene scambiato per stranezza: Turchia, Nizza, Ajax (dove perse un campionato già vinto), Porto. Ieri, però, quel giro lungo è diventato un titolo nazionale. Il suo Porto ha battuto 1-0 l’Alverca al Dragão e ha vinto la Primeira Liga con due giornate d’anticipo: 85 punti in 32 partite, 27 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta, 64 gol fatti e appena 15 subiti. Nove punti sul Benfica, dodici sullo Sporting che deve ancora giocare. A Bola lo ha già messo “nel pantheon delle leggende” del club, Record ha scritto che ha creato una “famiglia portista”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Farioli stavolta ha vinto, in Portogallo elogiano la solidità del suo Porto

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