Città Alta presa d’assalto dalle auto il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San Lorenzo

Dopo il caos registrato durante Pasquetta, con molte auto e lunghe code fin dalle prime ore del mattino, il Comune di Bergamo sta considerando di creare un secondo accesso a Città Alta tramite Porta San Lorenzo. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla gestione del traffico e sulla sicurezza, portando gli amministratori a valutare questa possibile soluzione per alleggerire il flusso di veicoli nel centro storico. La decisione sarà discussa nelle prossime settimane.

Bergamo, 9 aprile 2026 – Dopo il caos del giorno di Pasquetta, con Città Alta presa d’assalto da migliaia di persone e le immagini di lunghe code di auto già dalle prime ore del mattino, il Comune valuta l’ipotesi di aprire un nuovo accesso per raggiungere il centro storico. L’episodio di lunedì, pur legato a una giornata festiva, viene interpretato come il segnale di una criticità strutturale destinata a ripresentarsi: il nodo resta l’accesso limitato ai parcheggi interni alle Mura, consentito esclusivamente da viale Vittorio Emanuele. Una configurazione che, nei momenti di maggior afflusso, porta alla formazione di code estese tra il centro e Porta Sant’Agostino, con ripercussioni su via Fara e nelle aree limitrofe al parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San Lorenzo Leggi anche: Ztl Città Alta, Berlanda: “Valutiamo l’apertura di un secondo varco da Porta San Lorenzo” Leggi anche: «Ztl di Città Alta, il varco da porta San Lorenzo servirà a decongestionare il viale» Temi più discussi: Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e video; Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San Lorenzo; Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta: parcheggi completi anche a ridosso della funicolare; Città Alta presa d’assalto a Pasquetta. Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San LorenzoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e videoCon la splendida giornata tantissima gente si è riversata in Città Alta già dalla mattina di lunedì 6 aprile. A passeggio ma anche nei tanti musei aperti. In tantissimi anche in Val Brembana: a San Pe ... ecodibergamo.it Bergamo Città Alta La nostra BERGAMO #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #BellezzaQuotidiana #unafotoperbergamo #ChiAmaBe - facebook.com facebook Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta, tra code e parking esauriti x.com