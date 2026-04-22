Porsche Carrara Cup Italia 2026 | si parte ad Imola Orari e dirette TV

La stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia prende il via a Imola, con oltre 30 vetture in gara. Le tre giornate di gara si svolgeranno il 24, 25 e 26 aprile sul circuito di Imola. Le prove e le corse saranno trasmesse in diretta televisiva, offrendo una copertura completa degli eventi. La competizione si svolge su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche e la lunga tradizione nel motorsport.

Al via la stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia. Sullo splendido tracciato di Imola si sfideranno oltre 30 coupè tedesche nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile. Come di consueto vedremo al via anche il team Ebimotors con ben 4 auto in pista. Con la Porsche 911 GT3 Cup numero 3 ci sarà Alberto Cerqui (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza), che gareggerà nella classifica PRO con importanti ambizioni di classifica. Saranno tre le auto gemelle schierate nella Michelin Cup, la classifica destinata ai gentleman driver. Sui 4.909 metri del tracciato collocato sulla sponda destra del fiume Santerno ci saranno Paolo Gnemmi con la Porsche numero 51 che vedremo impegnato solo nella prova d’apertura.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrara Cup Italia 2026: si parte ad Imola. Orari e dirette TV Notizie correlate Paolo Gnemmi ad Imola in Porsche Carrera Cup Italia con EbimotorsLa stagione 2026 di Paolo Gnemmi, volto notissimo sul panorama nazionale e non solo del motorsport, da sempre in pista con Ebimotors, inizierà nel... GT Cup Europe 2026: via alla stagione in Portogallo. Orari e diretteInizia la stagione 2026 di Ebimotors nel campionato GT Cup Europe in collaborazione con Faems Team. Una raccolta di contenuti Al Porsche Experience Center Franciacorta serata di gala per i campioni della Carrera Cup Italia 2024 [FOTO]La stagione 2024 della Porsche Carrera Cup Italia, la 18esima nelle storia del monomarca tricolore, si è conclusa con la cerimonia di premiazione andata in scena sabato scorso al Porsche Experience ... motorionline.com Porsche Carrera Cup Italia 2025: Keagan Masters domina ancora, premiati i vincitori nella Notte dei Campioni [FOTO]La Porsche Carrera Cup Italia 2025 ha celebrato i protagonisti della stagione appena trascorsa con la Notte dei Campioni, una serata esclusiva andata in scena al Porsche Experience Center ... motorionline.com