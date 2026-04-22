La stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia prende il via a Imola, con oltre 30 vetture in gara. Le gare si svolgeranno nei giorni 24, 25 e 26 aprile sul circuito emiliano. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta TV, permettendo agli appassionati di seguire tutte le fasi delle competizioni. La serie si conferma uno degli eventi principali nel panorama delle corse nazionali di monoposto e coupé.

Al via la stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia. Sullo splendido tracciato di Imola si sfideranno oltre 30 coupè tedesche nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile. Come di consueto vedremo al via anche il team Ebimotors con ben 4 auto in pista. Con la Porsche 911 GT3 Cup numero 3 ci sarà Alberto Cerqui (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza), che gareggerà nella classifica PRO con importanti ambizioni di classifica. Saranno tre le auto gemelle schierate nella Michelin Cup, la classifica destinata ai gentleman driver. Sui 4.909 metri del tracciato collocato sulla sponda destra del fiume Santerno ci saranno Paolo Gnemmi con la Porsche numero 51 che vedremo impegnato solo nella prova d’apertura.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia 2026: si parte ad Imola. Orari e dirette TV

Notizie correlate

Leggi anche: Porsche Carrara Cup Italia 2026: si parte ad Imola. Orari e dirette TV

Paolo Gnemmi ad Imola in Porsche Carrera Cup Italia con EbimotorsLa stagione 2026 di Paolo Gnemmi, volto notissimo sul panorama nazionale e non solo del motorsport, da sempre in pista con Ebimotors, inizierà nel...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Carrera Cup Italia | A Imola la prima 2026, orari e TV; ALEX DE GIACOMI RIPARTE CON LA PORSCHE CARRERA CUP ITALIA E EBIMOTORS; PS Performance rinnova la sfida nel GT Italiano con Bontempelli–Linossi; Porsche Carrera Cup Italia 2026: si parte ad Imola. Orari e dirette TV.

Porsche Carrera Cup Italia 2026: si parte ad Imola. Orari e dirette TVPorsche Carrara Cup Italia 2026, al via la stagione ad Imola, Per Ebimotors 4 auto al via sul veloce circuito emiliano ... ilgiornaledigitale.it

Velocità in circuito: Fant rilancia la sfida nella Carrera Cup ItaliaIl pilota di Belluno sarà di nuovo sulla griglia di partenza di una delle serie più ambite in tutta la galassia della velocità in circuito. comunicati-stampa.net

Porsche Carrera Cup Italia è pronta a riaccendere i motori: adrenalina, sfide e pura passione stanno per tornare in pista. Sei pronto a viverla insieme a noi #PCCI26 #carreracupitalia26 #Ebimotors #CentroPorscheVarese - facebook.com facebook