Pontenure Rinasce presentata la squadra di Sergio Fuochi

A Villa Raggio, un grande pubblico ha assistito alla presentazione della lista civica “Pontenure Rinasce”, presentata dal candidato Sergio Fuochi. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, alcuni dei quali si sono riuniti anche all’esterno della sala, poiché gli spazi interni sono stati rapidamente occupati. La presentazione si è svolta in un clima di entusiasmo e coinvolgimento.

«Un folto e caloroso pubblico ha gremito Villa Raggio, con lo spazio interno rapidamente esaurito e tanti cittadini rimasti ad assistere anche fuori alla sala alla presentazione della lista civica “Pontenure Rinasce”. Una serata partecipata, viva, ricca di attenzione e domande, che ha confermato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Pontenure Rinasce” con Sergio Fuochi candidato sindaco«Si è conclusa con un riscontro estremamente positivo la raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce”, a sostegno della candidatura a sindaco di... Pontenure, aperto il point elettorale di Sergio FuochiAmici, conoscenti, ma anche semplici simpatizzanti e curiosi hanno reso l’inaugurazione del point elettorale di Sergio Fuochi, candidato sindaco... Contenuti di approfondimento Pontenure Rinasce, presentata la squadra di Sergio FuochiUn folto e caloroso pubblico ha gremito Villa Raggio, con lo spazio interno rapidamente esaurito e tanti cittadini rimasti ad assistere anche fuori alla ... piacenzasera.it Elezioni, Pontenure rinasce si presenta in tre incontri pubblici: gli appuntamentiIl candidato sindaco Sergio Fuochi e la sua lista incontrano i cittadini a Villa Raggio, Muradello e Valconasso ... ilpiacenza.it