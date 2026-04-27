Pontenure aperto il point elettorale di Sergio Fuochi

A Pontenure è stato aperto il punto di riferimento elettorale di Sergio Fuochi, candidato sindaco della lista civica “Pontenure Rinasce”. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato amici, conoscenti, simpatizzanti e persone interessate, creando un’atmosfera conviviale e coinvolgente. L’evento si è svolto in modo partecipato, con un buon afflusso di persone che hanno mostrato interesse per la campagna elettorale.

Amici, conoscenti, ma anche semplici simpatizzanti e curiosi hanno reso l’inaugurazione del point elettorale di Sergio Fuochi, candidato sindaco della lista civica “Pontenure Rinasce”, un momento conviviale, partecipato e carico di entusiasmo. L’evento, caratterizzato da un clima informale e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Pontenure Rinasce”, domenica 26 aprile l’inaugurazione del point di FuochiDomenica 26 aprile alle ore 18 verrà inaugurato il point elettorale della lista civica “Pontenure Rinasce” del candidato sindaco Sergio Fuochi. “Pontenure Rinasce” con Sergio Fuochi candidato sindaco«Si è conclusa con un riscontro estremamente positivo la raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce”, a sostegno della candidatura a sindaco di... Altri aggiornamenti Si parla di: Pontenure Rinasce, domenica 26 aprile l’inaugurazione del point di Fuochi. Pontenure Rinasce, domenica 26 aprile l’inaugurazione del point di FuochiDomenica 26 aprile alle ore 18 verrà inaugurato il point elettorale della lista civica Pontenure Rinasce del candidato sindaco Sergio Fuochi. La sede del point è al vecchio Bar Sport, in via Emilia ... ilpiacenza.it Il campo largo di Fuochi per Pontenure Gruppo eterogeneo, al di là dei partitiLo hanno corteggiato più volte, ma ha sempre risposto picche a causa impegni lavorativi. Ora che ha 73 anni ed è pensionato, Sergio Fuochi, per anni ... piacenzasera.it