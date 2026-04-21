Pontenure Rinasce con Sergio Fuochi candidato sindaco

La raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce” si è conclusa con un risultato molto positivo, a sostegno della candidatura a sindaco di Sergio Fuochi. Fuochi è presidente dell’hospice “La Casa di Iris” e ha lavorato come dirigente del Comune di Piacenza, ora in pensione. La procedura si è svolta senza problemi e ha coinvolto numerosi cittadini del territorio.