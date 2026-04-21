Pontenure Rinasce con Sergio Fuochi candidato sindaco
La raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce” si è conclusa con un risultato molto positivo, a sostegno della candidatura a sindaco di Sergio Fuochi. Fuochi è presidente dell’hospice “La Casa di Iris” e ha lavorato come dirigente del Comune di Piacenza, ora in pensione. La procedura si è svolta senza problemi e ha coinvolto numerosi cittadini del territorio.
«Si è conclusa con un riscontro estremamente positivo la raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce”, a sostegno della candidatura a sindaco di Sergio Fuochi, presidente dell’hospice “La Casa di Iris” ed ex dirigente del Comune di Piacenza in pensione. I momenti di incontro con la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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