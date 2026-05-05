Pontecorvo 15 cani morti a Tordoni | indagini in corso sui decessi

A Pontecorvo, nella zona Tordoni, sono stati trovati morti 15 cani. Le autorità hanno avviato delle indagini e stanno aspettando i risultati delle analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico. Al momento non ci sono dettagli sulle cause dei decessi e non sono stati resi noti eventuali sospetti. La situazione è sotto osservazione mentre proseguono le verifiche sui motivi di quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno le analisi dell'Istituto Zooprofilattico sui decessi?. Come hanno fatto i cani a morire nella contrada Tordoni?. Chi sono i responsabili che le autorità stanno cercando?. Quali misure adotterà il Comune per proteggere gli altri animali?.? In Breve L'assessore Anna Annagrazia Longo coordina le procedure per il randagismo a Pontecorvo.. I carabinieri forestali collaborano con le autorità locali per gli accertamenti tecnici.. L'Istituto Zooprofilattico eseguirà analisi biologiche per confermare o escludere l'avvelenamento.. Il sindaco Anselmo Rotondo invita la comunità di Tordoni a evitare allarmismi.. Il ritrovamento di 15 cani senza vita nella contrada Tordoni di Pontecorvo ha spinto l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente dopo la segnalazione del fatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontecorvo, 15 cani morti a Tordoni: indagini in corso sui decessi Notizie correlate 56 morti per cani in 15 anni: la verità sui rischi domesticiQuindici anni di cronaca nera si sono condensati in un dato che fa riflettere: 56 vite spezzate da cani in Italia tra il 2009 e il 2025. Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificiale: indagini in corsoI corpi di una donna e di un bambino di un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pontecorvo,15 cani morti nel bosco: Sono stati avvelenati; Quando Toni Servillo tifava per un calciatore dilettante; Schianto sull'Ofantina, travolte e uccise 8 mucche: ferite 4 persone; Narcotizzato ed evirato ad Angri dalla compagna, la donna arrestata: Voleva nella nostra casa anche la prima moglie. Pontecorvo,15 cani morti nel bosco: «Sono stati avvelenati»Quindici cani avvelenati e lasciati morire. È l'orrore avvenuto a Pontecorvo, in contrada Tordoni, dove una famiglia che deteneva i quindici animali ha fatto la triste scoperta. In ... ilmessaggero.it Trovati 15 cani morti avvelenatiOrrore in contrada Tordoni a Pontecorvo, dove sono stati ritrovati senza vita quindici cani appartenenti a una famiglia del posto. Gli animali sarebbero stati tutti vittime di un possibile avvelenamen ... ilfattovesuviano.it Nove cani avvelenati e uccisi, la denuncia: “A Pontecorvo vivono dei mostri” - Una strage che scuote, indigna e apre interrogativi pesanti non solo su chi abbia compiuto il gesto, ma anche su chi, di fronte a tutto questo, ha scelto di non parlare. x.com PONTECORVO: Le indagini sono ora serrate per individuare i responsabili di questo crudele gesto che ha profondamente scosso l'opinione pubblica locale. - facebook.com facebook