Rovigo donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificiale | indagini in corso

Due corpi sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, provincia di Rovigo. Si tratta di una donna e di un bambino di un anno. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vicenda.

I corpi di una donna e di un bambino di un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. A segnale alle autorità i due corpi è stato un passante che li ha notati in acqua. I vigili del fuoco di Rovigo, supportati dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna, hanno estratto i corpi dall’acqua: nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ne ha dichiarato il decesso. Sul posto presenti anche i sommozzatori per escludere la presenza di altre persone e i carabinieri per gli accertamenti e le indagini. Questo articolo Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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