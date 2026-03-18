In Italia, tra il 2009 e il 2025, sono state registrate 56 morti causate da incidenti con cani, secondo i dati ufficiali. Questa statistica copre un periodo di quindici anni durante i quali si sono verificati vari episodi che hanno coinvolto le persone nelle loro case o nelle vicinanze degli animali domestici. I numeri evidenziano la frequenza di questi incidenti nel tempo.

Quindici anni di cronaca nera si sono condensati in un dato che fa riflettere: 56 vite spezzate da cani in Italia tra il 2009 e il 2025. Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Animals ha analizzato ogni singolo episodio registrato nel nostro Paese, rivelando una verità amara: la stragrande maggioranza di questi tragici eventi avrebbe potuto essere evitata. Non si tratta di statistiche astratte, ma di storie reali di persone vulnerabili colpite all’interno delle loro case. La ricerca evidenzia una regolarità inquietante nei decessi, sottolineando l’assenza di un sistema ufficiale italiano per la raccolta dati sugli attacchi mortali, un vuoto che rende complessa qualsiasi gestione del fenomeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 56 morti per cani in 15 anni: la verità sui rischi domestici

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