Pontecagnano Oltre la serra | arte e archeologia per raccontare il futuro

A Pontecagnano Faiano si terrà oggi pomeriggio alle 17 la presentazione del progetto “Oltre la serra” presso l’eco-parco archeologico. L’evento coinvolge arte, memoria e partecipazione, creando un collegamento tra il passato e il futuro attraverso iniziative che combinano elementi archeologici e artistici. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

Arte, memoria e partecipazione si incontrano a Pontecagnano Faiano. Oggi pomeriggio alle ore 17, presso l’eco-parco archeologico, sarà presentato il progetto “Oltre la serra. Archeologia del futuro” dell’artista visiva Rosita Taurone. L’iniziativa coinvolge direttamente la comunità nella costruzione di una “Collezione del Futuro”, un archivio condiviso di oggetti e memorie contemporanee che raccontano il presente attraverso testimonianze materiali. Un progetto partecipativo. I cittadini sono invitati a donare o prestare piccoli oggetti rappresentativi della vita quotidiana, accompagnati da un racconto personale. Questi “reperti del futuro” diventeranno parte di installazioni artistiche ispirate alle antiche urne cinerarie, reinterpretate in chiave contemporanea come simboli di rigenerazione.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano, “Oltre la serra”: arte e archeologia per raccontare il futuro Notizie correlate Pasqua tra archeologia e arte. La prima volta dell’Anfiteatro. Riapre pure la chiesa del GesùPer le festività pasquali Ancona propone un programma culturale che abbraccia musei, siti archeologici e chiese del centro storico, con alcune novità... A Milano 4 mostre per raccontare la Metafisica e il suo influsso sull’arte degli ultimi decenniPiù di 400 opere, dipinti, sculture, fotografie, disegni, oggetti di design, plastici e modelli architettonici, e poi graphic novel, riviste,...