Pasqua tra archeologia e arte La prima volta dell’Anfiteatro Riapre pure la chiesa del Gesù

Durante le festività pasquali ad Ancona, saranno aperti musei, siti archeologici e chiese del centro storico, con alcune novità rispetto agli anni passati. Tra gli eventi più attesi, ci sarà la prima apertura dell’Anfiteatro e la riapertura della chiesa del Gesù. L’iniziativa coinvolge diversi luoghi di interesse culturale e storico, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove aperture e particolarità.

Per le festività pasquali Ancona propone un programma culturale che abbraccia musei, siti archeologici e chiese del centro storico, con alcune novità rispetto agli anni precedenti. La Pinacoteca civica Francesco Podesti, aperta eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta, ospita fino al 26 settembre la mostra dedicata all’ Annunciazione di Tiziano (1520), proveniente dal Duomo di Treviso, esposta accanto alla Pala Gozzi e alla Crocefissione. Fino al 19 aprile è visitabile anche un’opera di Lorenzo Lotto in prestito dai Musei Capitolini di Roma, mentre fino al 4 maggio sono esposte le tele di Umberto Grati, illustratore anconetano recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasqua tra archeologia e arte. La prima volta dell’Anfiteatro. Riapre pure la chiesa del Gesù Articoli correlati Anfiteatro aperto, mostre in pinacoteca e chiese aperte: la Pasqua (d'arte) ad AnconaANCONA - Anfiteatro aperto per le visite guidate, mostre in Pinacoteca, e si apre anche la chiesa del Gesù. Archeologia extragalattica, ricostruita per la prima volta la storia di una galassia a spiraleRoma, 26 marzo – Come ricucire 12 miliardi di anni di storia di una galassia esterna alla nostra, la NGC 1365, costellazione della Fornace. Contenuti utili per approfondire Pasqua tra archeologia e arte La prima... Temi più discussi: Pasqua tra archeologia e arte. La prima volta dell’Anfiteatro. Riapre pure la chiesa del Gesù; Tra musei, archeologia e chiese: 'Pasqua d'arte' ad Ancona; Pasqua: un tuffo tra arte e archeologia verso la Capitale della Cultura 2028; Pasqua e Pasquetta a Grado con il Museo di Archeologia subacquea aperto. Al Parco delle Rose lo Street Food Festival. Pasqua a Pietrarsa: tra treni storici e design d’epoca, il viaggio nel tempo affacciato sul mareNapoli– Un ponte tra passato e futuro, sospeso tra il fascino dell'archeologia industriale e la bellezza del Golfo di Napoli. Per le imminenti festività ... cronachedellacampania.it Pasqua a Grado tra mare, eventi e tradizioni: cosa fare sull’Isola del SoleGRADO - La città si prepara alle festività pasquali con un’offerta che spazia tra tradizione, cultura, natura ed enogastronomia. Dalle celebrazioni religiose alle attività all’aria aperta, fino alle ... nordest24.it Rotolo di torta pasqualina, veloce da preparare per Pasqua e Pasquetta. Qua la ricetta https://angolodellegolosita.blogspot.com/2026/03/rotolo-di-torta-pasqualina.html facebook Programmi per Pasqua Ecco gli eventi organizzati nei castelli e dimore storiche dell'Emilia Romagna, dalla caccia all'uovo alle rievocazioni medievali: visiter.it/h7hh Ph. D-VISIONS | #inEmiliaRomagna #visitEmiliaRomagna #CastelliEmiliaRomagna x.com